«Сиэтл» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

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«Анахайм» в гостях победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Дакс» шайбы забросили Фрэнк Ватрано, Бретт Лисон, Алекс Киллорн, Каттер Готье и Тревор Зеграс.

В составе «Кракен» отличились Ээли Толванен и Оливер Бьоркстранд.

«Анахайм» набрал 21 очко и занимает 12-е место на «Западе», «Сиэтл» с 23 очками идет 10-м.