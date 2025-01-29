«Анахайм» в гостях переиграл «Сиэтл»
«Анахайм» одержал победу над «Сиэтлом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
У «Дакс» голами отметились Трой Терри, Каттер Готье, Мэйсон Мактавиш, Робби Фаббри, Джексон ЛаКомбе и Фрэнк Ватрано.
За «Кракен» шайбы забросили Ээли Толванен, Митчелл Стивенс, Джейден Шварц и Шейн Райт.
«Анахайм» набрал 48 очков в 50 играх и занимает 12-е место в Западной конференции, «Сиэтл» идет 13-м с 47 баллами в 52 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:6 (3:2, 0:3, 1:1)
Голы: Терри — 16 (Строум, Ватрано), 1:23 — 0:1. Толванен — 14 (Монтур), 6:43 — 1:1. Стивенс — 1 (Олексяк, Картье), 8:20 — 2:1. Готье — 8 (Фаббри), 11:59 — 2:2. Шварц — 17 (Какко, Бенайерс), 14:01 — 3:2. Мактавиш — 12 (Строум, Лакомб), 21:04 — 3:3. Фаббри — 8 (Мактавиш), 25:39 — 3:4. Лакомб — 9 (Лундестрем, Лисон), 27:58 — 3:5. Райт — 9 (бол., Маккэн, Монтур), 46:15 — 4:5. Ватрано — 14 (п.в.), 58:44 — 4:6.
Вратари: Грубауэр — Достал.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 30 (7+11+12) — 23 (8+6+9).
Наши: — - Минтюков (17.32/0/-2).
29 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|50
|34
|16
|73
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|1 : 4
|29.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|0 : 4
|29.01
|03:00
|
Баффало – Бостон
|7 : 2
|29.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|1 : 4
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Колорадо
|5 : 2
|29.01
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|1 : 3
|29.01
|06:00
|
Вегас – Даллас
|3 : 4 ОТ
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 6