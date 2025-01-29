«Анахайм» в гостях переиграл «Сиэтл»

«Анахайм» одержал победу над «Сиэтлом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

У «Дакс» голами отметились Трой Терри, Каттер Готье, Мэйсон Мактавиш, Робби Фаббри, Джексон ЛаКомбе и Фрэнк Ватрано.

За «Кракен» шайбы забросили Ээли Толванен, Митчелл Стивенс, Джейден Шварц и Шейн Райт.

«Анахайм» набрал 48 очков в 50 играх и занимает 12-е место в Западной конференции, «Сиэтл» идет 13-м с 47 баллами в 52 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:6 (3:2, 0:3, 1:1)

Голы: Терри — 16 (Строум, Ватрано), 1:23 — 0:1. Толванен — 14 (Монтур), 6:43 — 1:1. Стивенс — 1 (Олексяк, Картье), 8:20 — 2:1. Готье — 8 (Фаббри), 11:59 — 2:2. Шварц — 17 (Какко, Бенайерс), 14:01 — 3:2. Мактавиш — 12 (Строум, Лакомб), 21:04 — 3:3. Фаббри — 8 (Мактавиш), 25:39 — 3:4. Лакомб — 9 (Лундестрем, Лисон), 27:58 — 3:5. Райт — 9 (бол., Маккэн, Монтур), 46:15 — 4:5. Ватрано — 14 (п.в.), 58:44 — 4:6.

Вратари: Грубауэр — Достал.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (7+11+12) — 23 (8+6+9).

Наши: — - Минтюков (17.32/0/-2).

29 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».