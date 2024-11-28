«Анахайм» на выезде победил «Сиэтл»

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сиэтл» со счетом 5:2.

В составе гостей отличились Фрэнк Ватрано, Бретт Лисон, Алекс Киллорн, Каттер Готье и Тревор Зеграс. У хозяев шайбы забросили Ээли Толванен и Оливер Бьоркстранд.

После этого матча «Анахайм» с 21 очком занимает 12-е место в Западной конференции, «Сиэтл» с 23 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Анахайм» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Ватрано — 4 (Терри), 8:23 — 0:1. Лисон — 3 (Готье, Лундестрем), 12:43 — 0:2. Толванен — 6 (Гурд, Танев), 16:34 — 1:2. Бьоркстранд — 5 (Райт), 28:58 — 2:2. Киллорн — 4 (Зеграс), 30:02 — 2:3. Готье — 3 (бол., Минтюков), 39:23 — 2:4. Зеграс — 4 (Киллорн, Мактавиш), 53:55 — 2:5.

Вратари: Даккорд (55:03) — Гибсон.

Штраф: 6 — 22.

Броски: 45 (15+10+20) — 34 (13+8+13).

Наши: — - Минтюков (24.35/0/+2).

28 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».