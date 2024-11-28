«Анахайм» на выезде победил «Сиэтл»
«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сиэтл» со счетом 5:2.
В составе гостей отличились Фрэнк Ватрано, Бретт Лисон, Алекс Киллорн, Каттер Готье и Тревор Зеграс. У хозяев шайбы забросили Ээли Толванен и Оливер Бьоркстранд.
После этого матча «Анахайм» с 21 очком занимает 12-е место в Западной конференции, «Сиэтл» с 23 очками — на 10-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Анахайм» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Ватрано — 4 (Терри), 8:23 — 0:1. Лисон — 3 (Готье, Лундестрем), 12:43 — 0:2. Толванен — 6 (Гурд, Танев), 16:34 — 1:2. Бьоркстранд — 5 (Райт), 28:58 — 2:2. Киллорн — 4 (Зеграс), 30:02 — 2:3. Готье — 3 (бол., Минтюков), 39:23 — 2:4. Зеграс — 4 (Киллорн, Мактавиш), 53:55 — 2:5.
Вратари: Даккорд (55:03) — Гибсон.
Штраф: 6 — 22.
Броски: 45 (15+10+20) — 34 (13+8+13).
Наши: — - Минтюков (24.35/0/+2).
28 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|22
|16
|6
|33
|2
|Нью-Джерси
|25
|15
|10
|32
|3
|Вашингтон
|22
|15
|7
|31
|4
|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
|5
|Филадельфия
|23
|10
|13
|23
|6
|Коламбус
|21
|9
|12
|21
|7
|Айлендерс
|23
|8
|15
|21
|8
|Питтсбург
|24
|8
|16
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|22
|13
|9
|28
|2
|Флорида
|23
|13
|10
|27
|3
|Бостон
|24
|11
|13
|25
|4
|Тампа-Бэй
|21
|11
|10
|24
|5
|Баффало
|22
|11
|11
|23
|6
|Детройт
|22
|10
|12
|22
|7
|Оттава
|21
|9
|12
|19
|8
|Монреаль
|22
|8
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|23
|18
|5
|36
|2
|Миннесота
|22
|14
|8
|32
|3
|Даллас
|21
|13
|8
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
|Чикаго
|22
|8
|14
|18
|8
|Нэшвилл
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|23
|12
|11
|28
|3
|Лос-Анджелес
|23
|12
|11
|27
|4
|Ванкувер
|21
|11
|10
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|23
|11
|12
|23
|7
|Анахайм
|21
|9
|12
|21
|8
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|19
|28.11
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|4 : 3
|28.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|0 : 3
|28.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|0 : 1
|28.11
|03:30
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|28.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|4 : 5
|28.11
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|3 : 6
|28.11
|03:30
|
Коламбус – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|28.11
|03:30
|
Детройт – Калгари
|2 : 1 ОТ
|28.11
|03:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 1
|28.11
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|28.11
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|6 : 2
|28.11
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|2 : 5
|28.11
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|4 : 1
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -