«Анахайм» в гостях победил «Сиэтл»

«Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 7:4.

В составе хозяев площадки дубль оформил Джаред Макканн. У гостей две шайбы на счету Троя Терри.

«Дакс» две шайбы забросили в пустые ворота в конце встречи.

«Анахайм» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:7 (0:1, 2:3, 2:3)

Голы: Мактавиш — 2, 4:42 — 0:1. Терри — 10 (Драйсдейл), 23:10 — 0:2. Шворц — 3 (Эберле, Данн), 23:45 — 1:2. Махура — 1 (Грант), 26:36 — 1:3. Маккэн — 4 (Донато, Шиэн), 27:50 — 2:3. Шаттенкирк — 4 (Терри, Гетцлаф), 35:46 — 2:4. Эберле — 8 (Веннберг, Шворц), 43:57 — 3:4. Линдхольм — 1 (Хенрик), 49:26 — 3:5. Маккэн — 5 (Донато), 50:26 — 4:5. Кэррик — 4 (п.в., Гетцлаф, Мэнсон), 57:21 — 4:6. Терри — 11 (п.в.), 59:39 — 4:7.

Вратари: Грубауэр (57:11 — 57:21, 57:38 — 59:39) — Гибсон.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 25 (4+7+14) — 34 (14+11+9).

Наши: — - -.

12 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж Арена». 17 151 зритель.