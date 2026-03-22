Кросби уступает только Овечкину по победным матчам с камбэками среди действующих игроков

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился победным буллитом и результативной передачей в домашнем матче с «Виннипегом» (6:5 Б).

Как сообщает пресс-служба лиги, игра стала для 38-летнего канадца 327-й победной в регулярных чемпионатах, в которой его команде удавалось отыграть отставание в счете. По этому показателю он опередил защитника «Тампы» Кори Перри (326) и вышел на девятое место в истории НХЛ. Среди действующих игроков лидером рейтинга остается форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (341) — только он опережает Кросби.

В сезоне-2025/26 Кросби набрал 62 (28+34) очка в 58 матчах.

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