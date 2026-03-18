Кросби восстановился после травмы и сыграет с «Каролиной» 19 марта

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби восстановился после повреждения и примет участие в ближайшем матче команды, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний форвард получил травму 18 февраля в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира в Италии, где сборная Канады в овертайме обыграла команду Чехии (4:3). Из-за повреждения он пропустил несколько недель.

В ночь на 19 марта «Питтсбург» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз». Начало встречи — в 2:30 по московскому времени.

В сезоне-2025/26 НХЛ Кросби провел 56 матчей и набрал 59 (27+32) очков. «Питтсбург» с 83 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.