Кросби – о 500-й шайбе Малкина в НХЛ: «Невероятно быть с ним частью одной команды»
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отреагировал на 500-ю шайбу одноклубника Евгения Малкина в НХЛ.
7 октября «Питтсбург» дома в овертайме обыграл «Баффало» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 38-летний россиянин забил и сделал три результативные передачи. Кросби отдал результативную передачу на юбилейную шайбу Малкина.
«Я просто очень рад за «Джино». Это была безумная победа, а для него она была невероятной. Я хотел помочь Малкину с его 500-й шайбой. В последние несколько игр я искал способ. Иногда это не выходит. Очевидно, что мы не так часто играем в одной линии. Поэтому, будь то игра в большинстве или еще что-то, я надеялся, что у меня будет возможность найти его передачей. Это сработало. Он здорово вывел меня на 500-й гол. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же.
Такие момент, как сегодня, как и все, что мы пережили вместе, хорошее и плохое, играть вместе с ним и быть частью одной команды — это невероятно», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.
Малкин еще раз вписал свое имя в историю! Вторым после Овечкина из россиян забил 500 голов в НХЛ
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|Айлендерс
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|2
|3
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|Филадельфия
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|Вашингтон
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|П
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|1
|Торонто
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|3
|1
|6
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|Флорида
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|3
|2
|6
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|Бостон
|5
|3
|2
|6
|4
|Тампа-Бэй
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|2
|0
|4
|5
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|6
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|7
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|5
|1
|4
|3
|8
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|3
|1
|2
|2
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|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|4
|0
|8
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|4
|Лос-Анджелес
|4
|1
|3
|4
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|17.10
|02:00
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Питтсбург – Баффало
|6 : 5 ОТ
|17.10
|02:30
|
Торонто – Лос-Анджелес
|6 : 2
|17.10
|04:30
|
Колорадо – Бостон
|3 : 5
|17.10
|05:00
|
Анахайм – Юта
|- : -