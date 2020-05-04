Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби пожертвовал 100 тысяч наборов еды продовольственному банку Питтсбурга, сообщает официальный сайт клуба НХЛ. Еду распределят среди 11 округов Пенсильвании.

— Я видел, как жители Питтсбурга собираются вместе, чтобы помогать друг другу, и захотел стать частью этого, — сказал Кросби. — Продовольственный банк делает потрясающую работу, помогая большому количеству людей. Горд помочь им в это непростое время.