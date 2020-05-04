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Сидни Кросби пожертвовал 100 тысяч наборов еды продовольственному банку Питтсбурга

16:36
Сидни Кросби. Фото "Питтсбург"
Сидни Кросби. Фото "Питтсбург"

Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби пожертвовал 100 тысяч наборов еды продовольственному банку Питтсбурга, сообщает официальный сайт клуба НХЛ. Еду распределят среди 11 округов Пенсильвании.

— Я видел, как жители Питтсбурга собираются вместе, чтобы помогать друг другу, и захотел стать частью этого, — сказал Кросби. — Продовольственный банк делает потрясающую работу, помогая большому количеству людей. Горд помочь им в это непростое время.

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