Сидни Кросби: «Немногие парни могут доминировать так, как Малкин»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал победу над «Миннесотой» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ и оценил действия Евгения Малкина. Россиянин набрал 3 (1+2) очка.

— Малкин? Это довольно забавно. — приводятся слова Кросби в Twitter Pens Inside Scoop. — Немногие парни могут доминировать так, как он. Есть несколько избранных, он один из них.

Мы хорошо играем. С каждым матчем будет все сложнее, особенно во второй половине, когда ситуация обостряется. Мы должны двигаться вперед. Но наша рабочая этика и внимание к деталям были на хорошем уровне. Это самое главное.