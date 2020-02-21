Сидни Кросби: «Не думаю, что «Питтсбург» вышел на игру с «Торонто» самонадеянно»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ (0:4).

— Не думаю, что мы вышли на игру самонадеянно, думая, что мы лучше, чем мы есть, — цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. — По большей части мы трудолюбивая команда с правильным менталитетом. Сегодня мы хорошо провели первый период, но затем пропустили гол. Нужно было восстановиться на вернуться в игру, но этого не произошло.

У них действительно сильная команда в атаке. К сожалению, мы недостаточно хорошо играли в их зоне, недостаточно изматывали их.