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Сидни Кросби: «Малкин взвалил команду себе на плечи и вытащил ее на следующий уровень»

07:58
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением о партнере по команде Евгении Малкине. В середине сезона канадец пропустил два месяца из-за травмы.

— В этом году, особенно с учетом того, через что нам пришлось пройти, он взвалил команду себе на плечи и вытащил ее на следующий уровень, — приводит слова Кросби российская версия официального сайта НХЛ. — Я уже много раз говорил, что немногие на это способны. Только единицы. И он один из них. Он тащил нас на себе.

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