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Сегодня, 09:32

Кросби — о повторении рекорда Лемье по передачам за «Питтсбург»: «Круто быть рядом с Марио»

Руслан Минаев
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал повторение рекорда по результативным передачам в истории клуба.

В игре с «Филадельфией» (7:3) канадец сделал три голевых паса, что позволило ему догнать Марио Лемье в списке лучших ассистентов в истории «Пингвинз». У обоих теперь по 1033 результативных передачи.

«Я всегда мечтал играть в НХЛ и благодарен за все эти годы. Я не слежу за тем, в какие списки попадаю, но быть рядом с Марио — это круто. Никогда такого не ожидал, так что это просто бонус для меня», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Сидни Кросби. Кросби сделал 1033-й голевой пас за «Питтсбург» и повторил рекорд Лемье

Лемье и Кросби занимают 12-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Выше идут Уэйн Гретцки (1963 голевых паса), Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193), Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155), Пол Коффи (1135), Джо Торнтон (1109), Адам Оутс (1079), Стив Айзерман (1063), Горди Хоу (1049) и Марсель Дионн (1040).

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Марио Лемье
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
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31.12
1.01
24.12 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 7 : 3
24.12 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 0 : 4
24.12 03:00
Коламбус – Монреаль
 5 : 4
24.12 03:00
Бостон – Вашингтон
 4 : 1
24.12 03:00
Детройт – Сент-Луис
 0 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Баффало
 1 : 7
24.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 5 : 2
24.12 04:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3
24.12 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 4 : 3
24.12 05:00
Юта – Даллас
 2 : 3
24.12 06:00
Вегас – Анахайм
 3 : 1
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