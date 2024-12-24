Кросби — о повторении рекорда Лемье по передачам за «Питтсбург»: «Круто быть рядом с Марио»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал повторение рекорда по результативным передачам в истории клуба.

В игре с «Филадельфией» (7:3) канадец сделал три голевых паса, что позволило ему догнать Марио Лемье в списке лучших ассистентов в истории «Пингвинз». У обоих теперь по 1033 результативных передачи.

«Я всегда мечтал играть в НХЛ и благодарен за все эти годы. Я не слежу за тем, в какие списки попадаю, но быть рядом с Марио — это круто. Никогда такого не ожидал, так что это просто бонус для меня», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Лемье и Кросби занимают 12-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Выше идут Уэйн Гретцки (1963 голевых паса), Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193), Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155), Пол Коффи (1135), Джо Торнтон (1109), Адам Оутс (1079), Стив Айзерман (1063), Горди Хоу (1049) и Марсель Дионн (1040).