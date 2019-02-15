Сидни Кросби: "Иногда все делают такие вещи, как Малкин"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби считает, что его одноклубник Евгений Малкин мог бы отреагировать на удары и тычки со стороны Михаэля Раффля намного спокойнее. Россиянин отмахнулся от соперника и получил за это матч-штраф. Тем не менее, Кросби подчеркнул, что игрокам не всегда удается сохранять спокойствие.

– Это эмоциональная игра, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кросби. – Иногда ты делаешь такие вещи. В идеале ты не должен ничего, кроме как отойти в сторону, но я уверен, что есть немало парней, включая меня, которые так говорили, а потом получалось иначе.