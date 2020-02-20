Сидни Кросби: «Чувствую себя все лучше и лучше с каждой игрой»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал о своем самочувствии. Ранее он пропустил более двух месяцев из-за травмы. Он набрал 4 (1+3 очка) в матче с «Торонто» (5:2).

— Я чувствую себя все лучше и лучше с каждой игрой, — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. — Иногда это трансформируется в набранные очки, иногда — нет, но ты просто стараешься делать все, что в твоих силах, чтобы помочь команде.

После возвращения Кросби набрал 23 (7+16) балла в 13 матчах.