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Сидни Кросби: «Чувствую себя все лучше и лучше с каждой игрой»

10:21
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал о своем самочувствии. Ранее он пропустил более двух месяцев из-за травмы. Он набрал 4 (1+3 очка) в матче с «Торонто» (5:2).

— Я чувствую себя все лучше и лучше с каждой игрой, — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. — Иногда это трансформируется в набранные очки, иногда — нет, но ты просто стараешься делать все, что в твоих силах, чтобы помочь команде.

После возвращения Кросби набрал 23 (7+16) балла в 13 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/crosby-malkin-thrive-together-or-solo-for-first-place-penguins/c-315260538

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