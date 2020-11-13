Сибрук: «Так хорошо я не чувствовал себя лет десять»

Защитник «Чикаго» Брент Сибрук рассказал, что хорошо чувствует себя после нескольких перенесенных операций.

«Мы с агентом обсуждали эту ситуацию несколько лет, — цитирует Сибрука The Athletic. — Меня беспокоило плечо последние 3-4 года. Я даже не мог нормально спать.

Когда я решился на операцию, то понял, что сразу нужно разобраться с проблемами с пахом и спиной, которые тоже не давали мне покоя. Если я был готов пропустит столько времени, но нужно было использовать это по-максимуму.

Сейчас я чувствую себя хорошо. Честно скажу, так хорошо я не чувствовал себя лет десять. Сейчас я могу спокойно встать с кровати, завязать шнурки или поиграть с детьми. Вернулся к нормальной жизни».