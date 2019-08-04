"Сибирь в огне, защити ее". Панарин призывает подписать петицию

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин в своем Instagram призвал подписать петицию о тушении пожаров в Сибири.

- Сибирь в огне, защити ее, подпиши петицию, - написал хоккеист.

Ранее сообщалось, что на территории РФ было зафиксировано 164 лесных пожара, причиной которых является аномальная жара и отсутствие дождей. Ранее возмущение ситуацией выразили чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев, российские лыжницы Юлия Белорукова и Анастасия Седова, бывший чемпион мира по версии WBA Николай Валуев,​ а также игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала и форвард "Краснодара" Иван Игнатьев.