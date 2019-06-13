"Сибирь" поздравила Тарасенко с победой в Кубке Стэнли

"Сибирь" поздравила воспитанника клуба Владимира Тарасенко с победой в Кубке Стэнли.
– Владимир Тарасенко – обладатель Кубка Стэнли! Поздравляем нашего воспитанника!" – отмечено в официальном Твиттере "Сибири".
Владимир Тарасенко @tara9191 - обладатель кубка Стэнли! Поздравляем нашего воспитанника! pic.twitter.com/puRJuQ0DZH— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 13 июня 2019 г.
В 26 матчах плей-офф на счету Тарасенко 17 (11+6) очков. Он занял третье место в снайперской гонке.
Тарасенко выступал за новосибирскую команду с 2008 по 2012 год. Он является первым воспитанником клуба, выигравшим Кубок Стэнли.
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