"Сибирь" поздравила Тарасенко с победой в Кубке Стэнли

"Сибирь" поздравила воспитанника клуба Владимира Тарасенко с победой в Кубке Стэнли.

– Владимир Тарасенко – обладатель Кубка Стэнли! Поздравляем нашего воспитанника!" – отмечено в официальном Твиттере "Сибири".

В 26 матчах плей-офф на счету Тарасенко 17 (11+6) очков. Он занял третье место в снайперской гонке.

Тарасенко выступал за новосибирскую команду с 2008 по 2012 год. Он является первым воспитанником клуба, выигравшим Кубок Стэнли.

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