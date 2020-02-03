«Сибирь» по буллитам обыграла «Автомобилист»

«Сибирь» по буллитам выиграла у «Автомобилиста» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Победный буллит на счету Микаэля Руохомаа.

«Автомобилист» с 70 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Сибирь» — пятое с 65 очками.

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Йокипакка — 2 (бол., Миловзоров), 6:55 — 1:0. Холланд — 14 (Доус, Бодров), 9:05 — 1:1. Руохомаа — 12 (Алексеев, Михайлов), 18:34 — 2:1. Плэтт — 9 (Секстон), 43:43 — 2:2.

Победный буллит: Руохомаа.

Вратари: Сятери — Галкин.

Штраф: 4 — 38.

Броски: 16 (6+5+3+2) — 29 (6+16+6+1).

Судьи: Акузовский, Гофман.

3 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».