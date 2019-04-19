Шворц – первая звезда дня в НХЛ

НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня в первом раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой признан форвард "Сент-Луиса" Джейден Шворц, который в матче с "Виннипегом" (3:2, 3-2) забросил победную шайбу.

Второй звездой стал голкипер "Каролины" Петр Мразек, отразивший 30 бросков из 31-го в победном матче с "Вашингтоном" (2:1, 2-2).

Третьей звездой назван нападающий "Сан-Хосе" Томаш Хертл, который оформил дубль в матче с "Вегасом" (5:2, 2-3).

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