Шведские хоккеисты, которые имеют контракты с клубами НХЛ, пока будут играть на родине

Шведские хоккеисты, которые имеют на руках контракты с клубами НХЛ, начнут нынешний сезон на родине, сообщает Sportbladet.

Из-за пандемии коронавируса следующий сезон НХЛ может начаться только в январе. А в Швеции старт чемпионата назначен на конец сентября. И все шведские хоккеисты, которые заключили соглашения с командами НХЛ, но еще числятся в составах шведских команд, останутся на родине. Такое решение было принято на конференции с участие всех клубом лиги.

Пока под это правило подпадают шесть человек: Матиас Бреме («Детройт» / «Эребру»), Фредрик Хендемарк («Сан-Хосе» / «Мальме»), Нильс Хегландер («Ванкувер» / «Регле»), Теодор Леннстрем («Эдмонтон» / «Фрелунда»), Линус Сандин («Филадельфия» / «ХВ-71»), Тобиас Бьорнфут («Лос-Анджелес» / «Юргорден»).