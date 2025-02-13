Канада в овертайме обыграла Швецию в матче открытия Турнира четырех наций

Сборная Канады победила команду Швеции в первом матче Турнира четырех наций — 4:3 ОТ.

В первом периоде канадская команда забросила две шайбы — отличились Нэйтан Маккиннон и Брэд Маршан. Во второй двадцатиминутке Йонас Бродин забил у шведов, а Марк Стоун — у канадцев. В третьем периоде шведам удалось отыграться — отличились Адриан Кемпе и Джоэль Эрикссон. Победную шайбу на 7-й минуте овертайма забросил Митч Марнер.

В следующем туре канадцы сыграют с США, а шведы — с Финляндией.

Турнир четырех наций

Групповой этап

Швеция — Канада — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Маккиннон — 1 (бол., Кросби, Макдэвид), 0:56 — 0:1. Маршан — 1 (Пойнт, Джарвис), 13:15 — 0:2. Бродин — 1 (Хедман, Раймонд), 29:33 — 1:2. Стоун — 1 (Кросби), 37:28 — 1:3. Кемпе — 1 (Л. Карлссон, Экхольм), 48:06 — 2:3. Эрикссон Эк — 1 (Братт, Раймонд), 51:01 — 3:3. Марнер — 1 (Кросби), 66:06 — 3:4.

Вратари: Густавссон — Биннингтон.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 26 (3+9+10+4) — 28 (7+7+6+8).

Судьи: Дуайер, Руни.

13 февраля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.