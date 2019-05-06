НХЛ назвала звезд дня по итогам матча 2-го раунда Кубка Стэнли "Даллас" – "Сент-Луис" (1:4, 3-3 в серии).

Первой звездой назван нападающий "Блюз" Джейден Шварц, который 2 (1+1) очка в матче.

Второй звездой признан защитник "Сент-Луиса" Алекс Пьетранжело, открывший счет в игре, стал второй звездой.

Третьей звездой стал форвард "Блюз" Давид Перрон, который стал автором победного гола в ворота "Старс".

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