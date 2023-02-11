Агент Бабаев — о Тарасенко: «Он просто хотел оказаться в комфортной обстановке, они с Панариным давно дружат»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев высказался об обмене российского форварда Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

«Отношение к Володе, как к человеку, и спортсмену, могу выразить только самыми лучшими словами. Мне кажется, в последнее время в «Сент-Луисе» не отдавали должного его мастерству, его вкладу в клуб. Конечно, у Володи были травмы, но он эти травмы получал, извините, не на эскалаторе споткнулся. Думаю, было взаимное желание сменить обстановку.

Он просто хотел оказаться в комфортной обстановке. Да, с Артемием Панариным они давно дружат и общаются, у них хорошие отношения. Плюс «Рейнджерс» — имя, как в России топ-клуб, например, ЦСКА. Говоришь — и все понятно, что это за клуб, что за традиции. Поэтому здесь этот момент тоже перевесил. И у «Рейнджерс» было желание получить его в команду», — приводит Metaratings.ru слова Бабаева.

9 февраля клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.

В дебютном матче против «Сиэтла» (6:3) Тарасенко забросил одну шайбу и был признан первой звездой дня в НХЛ.