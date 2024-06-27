Бабаев: «Нам бы всем хотелось, чтобы «Конн Смайт Трофи» выиграл кто-то из российских игроков»

Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал победу форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в голосовании за самого ценного игрока плей-офф НХЛ.

«Обладателя «Конн Смайт Трофи» выбирают журналисты. Посмотрите, как распределились голоса: у Бобровского всего семь очков, он только на четвертом месте. Безоговорочная победа в этой номинации у Макдэвида. То, что его выбрали 16 из 17 журналистов, — это не шутка.

Здесь ситуация в том, что «Флорида» выиграла не одним Бобровским. Он стоял на ушах и внес основной вклад в победу вместе с Барковым и несколькими ведущими игроками. Но «Эдмонтон» — это реально Макдэвид, хотя там есть Драйзайтль и другие ребята. Тот рекорд, который он установил, тоже дорогого стоит. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы «Конн Смайт Трофи» выиграл кто-то из наших игроков. Но реальность такова, что Макдэвид — лицо этой лиги и его надо продвигать. В этом решении много рекламной, коммерческой основы», — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.