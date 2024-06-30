Агент Бабаев: «Многие клубы НХЛ были несильно настроены на российских игроков на драфте»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев поделился впечатлениями от драфта НХЛ-2024.

«Мне кажется, драфт получился хорошим, много российских игроков было выбрано. По количеству — хороший, но обхват команд НХЛ еще оставляет желать лучшего. Есть клубы, которые несильно настроены на российских игроков. И таких оказалось много. Причины могут быть разными — построение команды, уровень игроков, наличие россиян в клубе», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

В общей сложности клубы выбрали 225 игроков, из которых было 26 российских хоккеистов.