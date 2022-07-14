Штурм перешел в «Сан-Хосе»

Бывший нападающий «Колорадо» Нико Штурм перешел в «Сан-Хосе». 27-летний немец подписал трехлетний контракт с «Шаркс» на 6 миллионов долларов.

«Нико — большой и мощный нападающий, у которого сильная игра. Он показал, что может играть стабильно и организовывать атаку. Он помог «Колорадо» выиграть Кубок Стэнли», — отметил генеральный менеджер «Шаркс» Майк Гриер.

Sturm is coming to San Jose!



The #SJSharks have signed forward Nico Sturm to a three-year contract.



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В прошедшем сезоне Штурм сыграл в 21 матче за «Эвеланш», набрав 3 (0+3) очка.