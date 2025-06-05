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Немец Штурм назначен главным тренером «Бостона»

Алина Савинова
Марко Штурм.
Фото Getty Images

«Бостон» объявил о назначении Марко Штурма на пост главного тренера команды.

В ноябре «Брюинз» отправили в отставку Джима Монтгомери, исполняющим обязанности главного тренера был его помощник Джо Сакко.

«Для меня огромная честь стать главным тренером «Бостона». «Брюинз» всегда занимали особое место в моем сердце, и я знаю, как много эта команда значит для города и для наших болельщиков. Я ощущал эту страсть, будучи игроком, и не могу дождаться, когда снова окажусь на скамейке и почувствую ее», — приводит пресс-служба клуба слова Штурма.

Во время карьеры хоккеиста Штурм выступал за «Бостон» с 2005 по 2010 год. На счету немца 193 (106+87) очка в 302 играх за клуб в НХЛ.

С 2015 по 2018 год он был главным тренером сборной Германии, с которой дошел до финала Олимпиады-2018 и уступил России (3:4 ОТ). С 2018 по 2022 год Штурм работал ассистентом главного тренера «Лос-Анджелеса», а с 2022 года возглавлял «Онтарио Рейн» — фарм-клуб «Кингз», выступающий в АХЛ.

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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
Марко Штурм
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