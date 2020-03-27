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«Штраф — тысяча долларов». Русский форвард рассказал о жестких мерах к нарушителям карантина в Канаде

23:20
Егор Соколов. Фото ФХР.
Егор Соколов. Фото ФХР.
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Нападающий «Кейп-Бретона» и молодежной сборной России Егор Соколов рассказал о ситуации с коронавирусом в Северной Америке.

— В Сиднее, где вы проживаете, карантин?

— Не такой, как в некоторых канадских городах. Читал, что кое-где уже и штрафуют, если появляешься на улице просто так, без дела. И цифры впечатляют — примерно тысяча долларов. Но до нас это еще не дошло, хотя о необходимости самоизоляции говорят постоянно. Но пока все не так страшно, как в США или Италии. Надеюсь, что и не будет.

Полностью интервью Егора Соколова читайте здесь

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