Штайнбург в своем дебютном матче в НХЛ подрался в Задоровым

Нападающий «Колорадо» Мэтт Штайнбург подрался с российским защитником «Бостона» Никитой Задоровым в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты сцепились в середине второго периода. Оба получили по двухминутному штрафу.

Этот матч стал дебютным для 24-летнего канадца в НХЛ.