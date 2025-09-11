SHOT: Овечкин в межсезонье НХЛ заработал на рекламе 3,3 миллиарда рублей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в межсезонье НХЛ подписал около 10 рекламных контрактов с российскими компаниями, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, общая сумма соглашений с 39-летним россиянином может превысить 3,3 миллиарда рублей. Это почти в три раза больше его зарплаты в американском клубе за год. Свой отпуск Овечкин проводил в России.

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября 2025 года, он станет последним для Овечкина по текущему контракту в «Вашингтоне».

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. 6 апреля 2025 года он забил в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). Сейчас на счету форварда 897 заброшенных шайб.