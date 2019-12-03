Шон Эйвери: «У Кроуфорда было полное право бить меня по заднице»

Бывший нападающий «Лос-Анджелеса» Шон Эйвери заявил, что не имеет претензий к экс-тренеру «Кингз» Марку Кроуфорду. Ранее Эйвери рассказал, как по ходу сезона-2006/07 тренер «пнул» его. После это Кроуфорд, который сейчас трудится в «Чикаго», был отстранен от работы с клубом до результатов расследования.

— Чтобы вы понимали, раз уж я получаю кучу мерзких твитов: у Марка Кроуфорда было полное право бить меня по заднице, — сказал Эйвери в Twitter. — Я даже скажу, что он должен был бить меня по заднице почаще. Потому что я этого заслуживал. Я любил Кроуфорда. Он второй в списке моих самых любимых тренеров. Это факт.

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