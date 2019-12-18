Экс-вратарь сборной Канады Шон Бурк в интервью «Известиям» отметил, что российский вратарь Илья Самсонов является важной частью «Вашингтона». В этом сезоне россиянин сыграл в 11 матчах НХЛ, отразив 91,8 процента бросков по своим воротам.

— Потенциал Самсонова был заметен широкой публике еще со времен молодежного чемпионата мира в Монреале и Торонто, — цитируют «Известия» Бурка. — А многие скауты НХЛ заметили его еще раньше. Неслучайно он был выбран на драфте в первом раунде. Самсонов отлично проявил себя в АХЛ и заслужил шанс в главной команде, которым великолепно воспользовался. Сейчас он важная часть коллектива и сыграл немалую роль в лидерстве «Вашингтона».