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Шон Бурк: «Самсонов — важная часть коллектива и сыграл немалую роль в лидерстве «Вашингтона»

04:28
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Экс-вратарь сборной Канады Шон Бурк в интервью «Известиям» отметил, что российский вратарь Илья Самсонов является важной частью «Вашингтона». В этом сезоне россиянин сыграл в 11 матчах НХЛ, отразив 91,8 процента бросков по своим воротам.

— Потенциал Самсонова был заметен широкой публике еще со времен молодежного чемпионата мира в Монреале и Торонто, — цитируют «Известия» Бурка. — А многие скауты НХЛ заметили его еще раньше. Неслучайно он был выбран на драфте в первом раунде. Самсонов отлично проявил себя в АХЛ и заслужил шанс в главной команде, которым великолепно воспользовался. Сейчас он важная часть коллектива и сыграл немалую роль в лидерстве «Вашингтона».

Дополнительная информация

https://iz.ru/955292/aleksei-fomin/poleznyi-khlebushek-panarin-s-khodu-opravdyvaet-svoi-rekordnyi-kontrakt

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