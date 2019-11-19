Шнайдер прошел драфт отказов и был отправлен в фарм-клуб

Голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер прошел драфт отказов. Он отправится в расположение фарм-клуба «Дэвилз», сообщает Sportsnet.

В этом сезоне Шнайдер провел 6 матчей в чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 4,59 шайбы и отражая 85,2 процента бросков.

Контракт 33-летнего голкипера, получающего 6 миллионов долларов в год, будет действовать до конца сезона-2021/22.

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