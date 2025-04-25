Шмидт повторил голевой рекорд защитников на старте плей-офф НХЛ

Защитник «Флориды» Нейт Шмидт забросил две шайбы в двух матчах первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы».

33-летний американец повторил снайперский рекорд для игроков своего амплуа в двух стартовых играх розыгрыша Кубка Стэнли.

Ранее только пять защитников забивали три гола в двух стартовых играх плей-офф: Никлас Лидстрем (1995 год), Стив Чейссон (1991), Майк О'Коннелл (1983), Дик Редмонд (1973) и Жорж Буше (1921).