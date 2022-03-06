Шмальц установил рекорд «Аризоны» по набранным очкам в одном матче НХЛ

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» со счетом 8:5.

7 (2+5) очков в составе «Койотс» набрал форвард Ник Шмальц. 26-летний американец установил рекорд франшизы по набранным очкам в одном матче, а также повторил рекорд по ассистам в одной игре.

В текущем сезоне Шмальц провел 36 матчей, в которых набрал 33 (14+19) очков.