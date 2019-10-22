Шикарный гол Тарасенко с острого угла. Он набрал 3 очка в матче с «Колорадо»
04:44
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Колорадо», после второго периода счет 3:1. На 36-й минуте броском с острого угла отличился российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко. Также в его активе две результативные передачи. В 9 матчах сезона на счету нападающего 10 (3+7) очков.
HOW?! #stlblues pic.twitter.com/89HzMwfT51— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 22, 2019
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