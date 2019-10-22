Шикарный гол Тарасенко с острого угла. Он набрал 3 очка в матче с «Колорадо»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Колорадо», после второго периода счет 3:1. На 36-й минуте броском с острого угла отличился российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко. Также в его активе две результативные передачи. В 9 матчах сезона на счету нападающего 10 (3+7) очков.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков