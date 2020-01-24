Ши Уэбер: «Ковальчук привнес в раздевалку «Монреаля» столько энергии и возбуждения, словно ему 21 год»
Хоккеисты из одного дивизиона НХЛ на медиадне Матчах звезд оказываются перед журналистами одновременно, рассаживаясь каждый на свой маленький подиум. Ясно, что, когда речь идет об Атлантическом дивизионе, приоритет у российского журналиста может быть только один — Андрей Василевский, единственный наш хоккеист на игре в Сент-Луисе после отказа Александра Овечкина и травмы Артемия Панарина.
Но и с 34-летним защитником «Монреаля» и легендой «Нэшвилла», двукратным олимпийским чемпионом (Ванкувер и Сочи) Ши Уэбером пообщаться хотелось. Хотя бы для того, чтобы задать несколько вопросов об Илье Ковальчуке, отличную игру которого за «Канадиенс» сейчас в Монреале обсуждают все. За 15 минут, которые отвечал на вопросы Василевский, Уэбер «отстрелялся», но мне удалось поймать его уже на выходе. Пресс-атташе «Монреаля» хотел было увести игрока, но слово «Ковальчук» оказалось волшебным.
— Какое влияние Илья Ковальчук оказал на «Канадиенс», недавно появившись в вашей команде? И какое впечатление произвел? — спрашиваю Уэбера.
— Он великолепен! Не могу сказать об Илье ни одной плохой вещи. Разумеется, я много раз играл против него в прошлом и прекрасно знал, каким талантом и игровыми качествами он обладает. При этом ничего не знал о том, какой Ковальчук человек. Он оказался потрясающим парнем для нашей раздевалки. Илья привнес в нее столько энергии и возбуждения, словно ему 21 год. Это для нас просто здорово.
— Что удивило в нем больше всего?
— Насколько помню, до прихода в «Монреаль» он не играл месяц или два. Но, когда он к нам пришел, создалось впечатление, что он не пропустил ни одной игры! С первой же игры он летал по льду, бил соперников, причем я у него такого никогда не видел. И вот это, пожалуй, стало самым большим откровением.
— Какое будущее вы видите у Ковальчука в «Монреале»? Следует ли, по вашему ощущению, ждать скорого обмена в один из клубов, которые будут претендовать на Кубок Стэнли?
— Честно говоря, не знаю. Мне сложно об этом говорить. Успехи, которых мы в ближайшее время добьемся, определят, какое будущее ждет кого из игроков. Но при том, насколько Кови хорош, мы, естественно, были очень рады его получить, и надеемся, что он продолжит в том же духе. (Игорь Рабинер)