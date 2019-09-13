Защитник «Вегаса» Ши Теодор, восстановившийся после лечения рака, вспомнил, как была у него обнаружена болезнь.

— Не было никаких причин волноваться, все было отлично, — приводит слова Теодора Sportsnet. — Однако все изменили анализы, которые я сдал по окончании сезона: у меня обнаружили рак на ранней стадии. Раннее обнаружение спасло мою карьеру, хотя, повторюсь, никаких плохих симптомов не было. Я бы не обращал на это внимания еще несколько лет и страшно представить, что было бы тогда... Даже думать об этом не хочу!

Теодор выступает за «Вегас» с 2017 года. В сезоне 2017/18 он вышел в финал Кубка Стэнли, в котором его команда уступила «Вашингтону».