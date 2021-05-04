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Шестикратный обладатель Кубка Стэнли «Чикаго» не смог выйти в плей-офф в третий раз за четыре сезона

05:50
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«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» со счетом 2:5.

«Блэкхокс» с 50 очками расположились на шестом месте в Центральном дивизионе и не смогли пробиться в плей-офф. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли пропустит третий плей-офф за последние четыре сезона, при этом после чемпионского сезона-2014/15 «Чикаго» трижды уступил в первом раунде.

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