Шестикратный обладатель Кубка Стэнли «Чикаго» не смог выйти в плей-офф в третий раз за четыре сезона

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» со счетом 2:5.

«Блэкхокс» с 50 очками расположились на шестом месте в Центральном дивизионе и не смогли пробиться в плей-офф. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли пропустит третий плей-офф за последние четыре сезона, при этом после чемпионского сезона-2014/15 «Чикаго» трижды уступил в первом раунде.