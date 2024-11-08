Шестеркина заменили после 5 пропущенных шайб от «Баффало»

«Рейнджерс» сменили вратаря после 5-й пропущенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 14-й минуте второго периода вместо россиянина Игоря Шестеркина место в воротах занял Джоната Куик. 28-летний россиянин отразил 8 из 13 бросков по своим воротам.