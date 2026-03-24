Шестеркина признали третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Оттава»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан третьей звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:2), сообщает пресс-служба лиги.

30-летний россиянин отразил 31 бросок в створ из 33.

Первой звездой признали 29-летнего канадского нападающего «Оттавы» Уоррена Фогеле, который забил гол. Второй звездой был признан автор еще одного гола канадской команды — 25-летний американский форвард Шейн Пинто.

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