Шестеркина признали первой звездой матча «Сент-Луис» — «Рейнджерс»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:1 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

29-летний россиянин отразил 26 бросков в створ из 27. В сезоне-2025/26 его средний коэффициент надежности составляет 2,49, а процент отраженных бросков — 90,94.

Второй звездой признали 32-летнего американского нападающего «Рейнджерс» Джей Ти Миллера, который забросил шайбу в овертайме. Третьей звездой признан 32-летний американский вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. Он отразил 28 бросков в створ из 30.