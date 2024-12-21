Шестеркина признали первой звездой матча с «Далласом»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Рейнджерс» (1:3).

Первой звездой признан российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Он отразил 41 из 42 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Райлли Смит, забивший в меньшинстве. Замкнул тройку нападающий «Старз» Роопе Хинтц, забивший один гол.