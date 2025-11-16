Шестеркина признали первой звездой матча «Коламбус» — «Рейнджерс»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:1 Б), сообщает пресс-служба лиги.

29-летний россиянин отразил 25 бросков в створ.

В сезоне-2025/26 у Шестеркина 7 побед в 15 матчах, средний коэффициент надежности составляет 2,39, а процент отраженных бросков — 91,2.

Второй звездой матча признали вратаря «Коламбуса» Джета Гривза, который сделал 31 сэйв, а третьей — автора победного буллита Джея Ти Миллера.