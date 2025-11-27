Шестеркина признали первой звездой матча «Каролина» — «Рейнджерс», Панарина — второй
Российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина признали первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:2).
29-летний россиянин отразил 36 бросков в створ из 38. В сезоне-2025/26 он в 19 матчах одержал 9 побед, его средний коэффициент надежности составляет 2,47, а процент отраженных бросков — 91,1.
Второй звездой признали российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, который набрал 2 (1+1) очка. В текущем сезоне у 34-летнего Панарина 22 (7+15) очка в 25 матчах.
Третьей звездой был признан американский нападающий «Рейнджерс» Винс Трочек — на его счету заброшенная шайба.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|40
|22
|86
|2
|Питтсбург
|62
|31
|31
|76
|3
|Айлендерс
|63
|35
|28
|75
|4
|Коламбус
|62
|32
|30
|73
|5
|Филадельфия
|62
|29
|33
|69
|6
|Вашингтон
|64
|31
|33
|69
|7
|Нью-Джерси
|63
|32
|31
|66
|8
|Рейнджерс
|62
|24
|38
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|61
|39
|22
|82
|2
|Баффало
|63
|38
|25
|82
|3
|Монреаль
|62
|34
|28
|78
|4
|Детройт
|63
|35
|28
|77
|5
|Бостон
|62
|35
|27
|75
|6
|Оттава
|61
|30
|31
|69
|7
|Флорида
|63
|31
|32
|65
|8
|Торонто
|64
|27
|37
|65
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|42
|19
|93
|2
|Даллас
|62
|38
|24
|86
|3
|Миннесота
|63
|37
|26
|84
|4
|Юта
|63
|34
|29
|72
|5
|Нэшвилл
|63
|28
|35
|64
|6
|Виннипег
|62
|26
|36
|62
|7
|Сент-Луис
|62
|24
|38
|57
|8
|Чикаго
|62
|23
|39
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|62
|35
|27
|73
|2
|Вегас
|63
|29
|34
|72
|3
|Эдмонтон
|63
|30
|33
|68
|4
|Сиэтл
|61
|29
|32
|67
|5
|Сан-Хосе
|60
|30
|30
|65
|6
|Лос-Анджелес
|62
|25
|37
|64
|7
|Калгари
|61
|24
|37
|55
|8
|Ванкувер
|63
|19
|44
|46
Результаты / календарь
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
|8.03
|01:30
|Питтсбург – Филадельфия
|3 : 4 Б
|8.03
|01:30
|Баффало – Нэшвилл
|3 : 2
|8.03
|03:00
|Лос-Анджелес – Монреаль
|3 : 4
|8.03
|03:00
|Торонто – Тампа-Бэй
|2 : 5
|8.03
|03:00
|Коламбус – Юта
|4 : 5 ОТ
|8.03
|03:00
|Виннипег – Ванкувер
|3 : 2 ОТ
|8.03
|05:00
|Сиэтл – Оттава
|- : -
|8.03
|05:00
|Калгари – Каролина
|- : -
|8.03
|05:00
|Сан-Хосе – Айлендерс
|- : -
|8.03
|21:00
|Колорадо – Миннесота
|- : -
|8.03
|23:30
|Питтсбург – Бостон
|- : -
Новости