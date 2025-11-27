Шестеркина признали первой звездой матча «Каролина» — «Рейнджерс», Панарина — второй

Российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина признали первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:2).

29-летний россиянин отразил 36 бросков в створ из 38. В сезоне-2025/26 он в 19 матчах одержал 9 побед, его средний коэффициент надежности составляет 2,47, а процент отраженных бросков — 91,1.

Второй звездой признали российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, который набрал 2 (1+1) очка. В текущем сезоне у 34-летнего Панарина 22 (7+15) очка в 25 матчах.

Третьей звездой был признан американский нападающий «Рейнджерс» Винс Трочек — на его счету заброшенная шайба.