Шестеркин занял третье место в голосовании за «Харт Трофи»
Стали известны итоги голосования за претендентов на «Харт Трофи».
Обладателем приза стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, получивший 1630 баллов. Нападающего выбрали на первом месте 119 голосовавших. На втором месте с 1111 баллами форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Замкнул тройку лидеров с 738 баллами вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — россиянина поставили на первое место 24 опрошенных, 26 выбрали его вторым, 41 — третьим.
Шестеркин получил «Везина Трофи» как лучший вратарь минувшего регулярного чемпионата НХЛ.
«Харт Трофи» вручают хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне обладателем приза стал Макдэвид.
Auston Matthews scored a decisive win by attracting 119 first-place votes and 49 second-place tallies among the 195 ballots cast by @ThePHWA. #NHLAwards #NHLStats: https://t.co/gMUuQjy2dM pic.twitter.com/K2jf0ze1jQ— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 22, 2022
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|2 - 1
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|23.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|17
|26
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|17
|11
|
|
Габриэль Ландескуг
Колорадо
|17
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72