Шестеркин занял третье место в голосовании за «Харт Трофи»

Стали известны итоги голосования за претендентов на «Харт Трофи».

Обладателем приза стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, получивший 1630 баллов. Нападающего выбрали на первом месте 119 голосовавших. На втором месте с 1111 баллами форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Замкнул тройку лидеров с 738 баллами вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — россиянина поставили на первое место 24 опрошенных, 26 выбрали его вторым, 41 — третьим.

Шестеркин получил «Везина Трофи» как лучший вратарь минувшего регулярного чемпионата НХЛ.

«Харт Трофи» вручают хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне обладателем приза стал Макдэвид.