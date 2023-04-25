Шестеркин выйдет в старте «Рейнджерс» на четвертый матч серии с «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ примут «Нью-Джерси».

В воротах команды из Нью-Йорка с первых минут сыграет Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Владимир Тарасенко выйдут во втором звене.

Счет в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Матч пройдет сегодня и начнется в 2:00 мск.