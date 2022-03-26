Шестеркин вышел на третье место по победам в этом сезоне

«Рейнджерс» переиграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Ворота победившей команды защищал российский голкипер Игорь Шестеркин.

26-летний россиянин отразил 20 из 21 броска по своим воротам. Он одержал с командой 31-ю победу в этом сезоне в 43 матчах. Шестеркин вышел на третье место по победам в этом сезоне НХЛ.

Шестеркин по количеству побед сравнялся с голкиперами Фредериком Андерсеном («Каролина») и Юусе Саросом («Нэшвилл»).

Первое место в этом рейтинге занимают вратари Тристан Джерри и Андрей Василевский, выступающие за «Питтсбург» и «Тампа-Бэй» соответственно. У них по 32 победы.