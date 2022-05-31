Шестеркин вышел на шестое место по сэйвам за один розыгрыш Кубка Стэнли в истории «Рейнджерс»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вышел на шестое место по числу отраженных бросков за один розыгрыш Кубка Стэнли в истории своего клуба.

В этом сезоне Шестеркин сделал 474 сэйва в 14 матчах.

Рекорд «Рейнджерс» по отраженным броскам за один розыгрыш Кубка Стэнли принадлежит Хенрику Лундквисту, который сделал 683 сэйва в сезоне-2013/14.

Сегодня, 31 мая «Рейнджерс» обыграли «Каролину» (6:2) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф и вышли в финал Восточной конференции Кубка Стэнли, где встретятся с «Тампой». Первый матч серии состоится 2 июня, начало — в 3.00 (мск).