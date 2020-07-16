Шестеркин впечатлил тренера «Рейнджерс» в двусторонке

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн впечатлен игрой российского вратаря Игоря Шестеркина. Россиянин в третий день тренировочного лагеря в двустороннем матче сыграл 40 минут.

— Игорь сегодня играл великолепно, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Куинна. — Он был просто неподражаем. Как я уже говорил, мы верим во всех трех вратарей. Пусть сражение продолжается