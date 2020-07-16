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Шестеркин впечатлил тренера «Рейнджерс» в двусторонке

06:43
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн впечатлен игрой российского вратаря Игоря Шестеркина. Россиянин в третий день тренировочного лагеря в двустороннем матче сыграл 40 минут.

— Игорь сегодня играл великолепно, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Куинна. — Он был просто неподражаем. Как я уже говорил, мы верим во всех трех вратарей. Пусть сражение продолжается

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/shesterkin-proves-himself-as-front-runner-for-no-1-rangers-goalie/c-317456204

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